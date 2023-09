El cantante que representa a los corridos tumbados, Peso Pluma, ahora es severamente criticado en redes sociales por buscar vender boletos para su concierto en el Foro Sol, Ciudad de México al 2×1; lo que ha representado que gran parte del público crea que su fama se ha terminado.

Hace un par de días Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, dio a conocer que ofrecerá un concierto para el 11 de noviembre, en uno de los recintos más importantes de la capital de México, Foro Sol, esto con motivo de su gira ‘Doble P‘, concierto que esperaba el cantante se llenará en pocos días; pero ha sido un fracaso la venta de boletos.

La promoción estaría disponible de 30 de agosto hasta este 1 de septiembre y, no solo se podrían adquirir boletos para escuchar al intérprete de ‘Ella baila sola‘, también aplicaría para los shows de Alemán, Alex Ferreira, Alisson, Bada Gyal, Bengala, Buscabulla, entre otros.

Sin embargo, debido a que Peso Pluma logró obtener un éxito rotundo en poco tiempo, incluso siendo el top 1 global de Spotify destronando a Bad Bunny, internautas comenzaron a burlarse del artista por no llenar el recinto aún con la promoción especial.

Entre los varios comentarios que se pueden leer en redes por la promoción que se ha hecho destacan: “Cómo que el peso pluma no está vendiendo boletos y los están regalando al 2×1”, “jajajajajaa Peso Pluma”, “Ya se acabó el encanto”; “Peso pluma 2×1 esos no salen ni regalados”.

La fecha de Peso Pluma en el foro sol en una promo de 2×1 ?? Interesting to say the least Lmfao https://t.co/GWiCgGKKLT pic.twitter.com/6lYraXqnQF

