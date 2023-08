Desde que se estrenó la actual edición de ‘Masterchef Celebrity’ en el Canal RCN, diferentes participantes han dividido opiniones en los televidentes. Una de ellas es Daniela Tapia, quien recientemente señaló haber sentido discriminación por concursar en el ‘reality’.

Pese a que es una de las actrices que goza con buen reconocimiento en la televisión colombiana al haber hecho parte de producciones como ‘Leandro Díaz’, ‘Loquito por ti’, entre otros, hay temas de su vida que quizá muy pocos conocen.

De hecho, en los últimos días se conocieron unas fotos de cuando habría sido novia de una piloto colombiana, a quien conoció cuando participó en el ‘Desafío’.

De dónde es Daniela Tapia

Pero una de las preguntas que más le hacen quienes hasta ahora la están conociendo es sobre su lugar de origen, puesto que en redes han asegurado que es de Cuba, de Colombia o, incluso, de Estados Unidos.

Este sábado 27 de agosto, la propia actriz despejó dicha duda y por medio de una historia de Instagram narró cómo fueron sus primeros años de vida.

“Este mensaje es para todos esos nuevos seguidores que tengo […]. Se nota que son nuevos seguidores ya que no conocen mi historia. Yo nací en La Habana, en el [hospital] González Coro de La Habana, Cuba”, aseguró inicialmente.

Y es que el acento caribeño de la actriz es quizá lo que ha despistado a más de uno. Sin embargo, Tapia mencionó que este se debe a su familia.

“Mi papá, Ernesto Tapia, es un actor cubano que lo contrataron en Colombia cuando yo tenía 5 años y yo llegué a Cali cuando tenía 5 años. La mayor parte de mi vida la he vivido en Colombia. Digo que toda la vida he vivido en Colombia, pero lo que pasa es que he sido criada en una familia cubana y nací en Cuba”, agregó la actriz.

Por último, dejó claro que ama los dos países y que cuenta con pasaporte tanto cubano como colombiano.