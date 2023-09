En el capítulo del 4 de septiembre de ‘Masterchef’, la caja misteriosa fue la protagonista y los participantes trabajaron en parejas con el objetivo de sacar rápidamente el reto y ganar las bonificaciones.

Los cocineros debían hacer una hamburguesa con un tipo de guarnición especial, según la bandera del país que les haya correspondido. Para ello, tenían 60 minutos, pero antes debían entrar a la despensa para seleccionar los ingredientes necesarios.

Precisamente, ahí fue donde ocurrió el mayor de los problemas porque hubo varios que olvidaron alimentos requeridos y esto los hizo dudar en la preparación del producto.

La gran pelea fue representada por Zulma Rey y Daniela Tapia, que les tocó cocinar una hamburguesa de la India y dudaron si hacerlo con carne o vegetariana, así la pasaron toda la prueba y esta incertidumbre les costó al momento de presentar el plato.

Daniela se desesperó con Zulma y le dijo que se tranquilizara porque la llenaba también de nervios. “Una mamera trabajar así. La duda no lleva a ningún lado”, decía frente a las cámaras.

Al momento de pasar a presentar el preparativo, las dos estaban nerviosas, inseguras y no pudieron disimularlo después de la pelea que protagonizaron mientras cocinaban. Zulma fue la primera que no aguantó la presión y empezó a llorar: “Es que Daniela no se ha sentido bien trabajando conmigo […] Yo me sentí bien”.

Daniela, en cambio, intentó explicar por qué no les fue bien: “Hubo mucha duda si la hamburguesa debía ser vegetariana o no. Al principio las dos pensamos que debía ser de carne”.

Ante las cámaras, la participante no aguantó y explotó: “Me frustra mucho el tema con Zulma porque todo el tiempo estaba como en duda. Primero, me siento mal. Ella se pone a llorar y provoca como un pesar y yo soy la mala”.

Jorge Rausch probó el plato y les dijo: “En la India, el 30 % de la gente no come carne. Dicho eso, hacer una hamburguesa de carne, vale. Se nota un poco el descontrol. En algún lado está salada. Las papas están muy ricas. Tenían un plan inicial y luego empezaron a trabajar con incertidumbre”.

Luego, Daniela Tapia empezó a llorar también y dijo que le dolía mucho lo sucedido porque le ocurrió con Zulma y ambas han tenido muy buena química en el programa.

Entretanto, los ganadores de la prueba fueron Diego Sáenz y Carolina Acevedo, que hicieron una hamburguesa mexicana.