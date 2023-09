Martha Isabel Bolaños, que tomó una nueva medida por fuera de ‘Masterchef’, también tuvo que salir al paso de una publicación que hizo y por la que, indicó, recibió varias cuestionamientos.

Video de Martha Isabel Bolaños, de ‘Masterchef’, con audio punzante

La vallecaucana sorprendió con un ‘reel’ desde su cuenta personal de Instagram en el que hizo la interpretación (que calificó de humorística en una etiqueta) de un mensaje en el que alguien se plantaba ante sus críticos.

De la misma manera en que se ha plantado durante su paso como participante de ‘Masterchef’, la actriz defendió su postura con dureza y hasta confirmando ese audio como parte de su forma de ser al hablar de las críticas que recibió por el tema.

“Para la gente que se tocó por el ‘reel’ que hice ayer donde mandaba a comer popó, pues era un ‘reel’, era un doblaje. Ni siquiera me lo inventé yo, aunque en mi mente muchas veces lo pienso: ‘Coman mi…'”, afirmó, como réplica del punzante mensaje del audio que interpretó.

Precisamente, como parte de esa respuesta y de las diferencias que ha reconocido que tiene con otros concursantes del programa de culinaria de Canal RCN, les respondió a esas pullas con una recomendación tajante.

“O sea, mi gente, el ser espiritual, el tener una relación con Dios hermosa, el sentir su presencia en mi vida no me quita que soy humana y que soy una buena humana porque además yo soy un buen ser humano. No le hago daño a nadie. Entonces, esa gente que me confronta, primero revísense. Háganse su autoanálisis ustedes mismos”, concluyó.

Bolaños no ha tenido mayores tapujos para hablar de su paso por el mencionado ‘reality’ de cocina y hasta ha sacado a relucir su lado jocoso para referirse a algunas de esas incidencias.

Video de Martha Isabel Bolaños hablando de críticas afuera de ‘Masterchef’

Esta fue la grabación con la que la actriz que interpretó a ‘la Pupuchurra’ en la popular telenovela ‘Betty, la fea’ se desahogó frente a los cuestionamientos en contra, en mensaje replicado por una cuenta de X (antes Twitter).