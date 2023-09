La definición de Miss Universe Colombia en 2023, con Camila Avella como la ganadora, dejó un sinsabor para quienes consideraron que otra candidata merecía la victoria en este certamen de belleza.

Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, fue contundente en su reacción luego de que llegó como la favorita de muchos y se quedó con la ilusión de representar al país a nivel internacional en Miss Universo.

Por eso, la mujer, que incluso recibió el respaldo de la presentadora Andrea Serna después de esa determinación que algunos calificaron como polémica, se desmarcó de esa controversia general.

Así, en entrevista con revista Semana, la concursante exaltó el papel de Camila Avella como mujer casada y con una hija en medio de los cambios que ha tenido la competencia en el último tiempo.

Lo cierto es que en esa conversación también se abrió sobre un episodio muy personal de la manera en la que el se sintió atacada por el color de su piel, a tal punto que llegó a acudir a medidas extremas.

Lina María Hurtado respondió a la duda sobre si odiaba ser negra y reconoció que eso le paso en la infancia, en medio de su vida escolar en una realidad que se acentuó más en su llegada a Cali

“Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había ‘bullying’ y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”, recordó.

La representante de Buenaventura en Miss Universe Colombia explicó que al llegar a los 15 a la capital vallecaucana para sus estudios universitarios se enfrentó de nuevo a “una ciudad que no era amable con las personas negras”, lo que dio paso a una duda aún más personal.

De esta manera, no evadió la pregunta sobre si fue cierto que utilizó clorox (reconocida marca de cloro) en un intento por blanquear su piel, hecho que no solo aceptó sino sobre el que contó cómo se presentó en su juventud.

“Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, relató.