‘Masterchef Celebrity’ siempre está dando de qué hablar, sobre todo por las ocurrencias y comentarios de los participantes. Y precisamente, unas palabras de Natalia Sanint dejaron sorprendida a Claudia Bahamón.

Sucedió en un reciente episodio, en el cual los participantes tuvieron que hacer preparaciones con harina de maíz. Y como ya es costumbre, los famosos pudieron entrar a la despensa solo por dos minutos.

Tanto a Carolina Acevedo como a Natalia se les quedaron algunos productos, y la solución de Claudia fue quitarles tiempo para que los pudieran tener en su estación.

Fue entonces cuando la locutora lanzó el gracioso, pero punzante comentario sobre la presentadora: “Qué la tiene tan infeliz, que le hicieron a su corazón señora”.

Mientras veía el capítulo, Claudia compartió algunas historias en Instagram hablando del tema. Aseguró que ella nunca ve las entrevistas que les hacen a los famosos y por eso se sorprende con lo que dicen.

Claudia Bahamón le reclamó a Natalia Sanint por comentario en ‘Masterchef’

Además de eso, decidió hacerle una videollamada a la locutora para molestarla, a manera de chiste, y le pidió que le contara por qué había dicho eso en el programa.

“Acabo de llamar para reclamarle a Natalia, porque ellos solo se la pasan hablando a mis espaldas. Diga la verdad”, comenzó diciendo la presentadora y Sanint aseguró que: “Yo nunca quise decir eso, es viejo”.

Claudia le pidió que no dijera mentiras pues ella sabía que no se trataba de un montaje, ni de algo viejo, ni de edición en el programa.

“Necesito que te retractes, porque por culpa tuya y de todos, mi reputación se ha ido al piso”, dijo la presentadora, mientras Natalia le pedía que se tranquilizara.

Finalmente, la locutora pidió perdón, mientras Claudia no podía de la risa. “Tres, dos, uno, grabando. Quiero disculparme públicamente ante el país, ante Colombia entera. Quiero decirles que lo que yo dije no fue editado, fue un error. Perdón, no fue mi intención”.

