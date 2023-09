La eliminación de Martha Isabel Bolaños en ‘Masterchef’ fue la oportunidad para que Claudia Bahamón expusiera su opinión acerca de una celebridad que fue una de las más polémicas de la presente temporada.

La conductora del ‘reality’ acudió a su cuenta personal de Instagram para poner las cartas sobre la mesa, después de que la vallecaucana salió del concurso en medio de algunos cuestionamientos.

“Para mí, Martica representa a esa una mujer maravillosa sincera, fuerte y sensible, sin pelos en la lengua y noble a la vez. Y eso, en esta sociedad, es un tesoro”, afirmó en el comienzo de su despedida.

Frente a los cuestionamientos de los que fue blanco ‘la Pupuchurra’, como es recordada la actriz por su papel en ‘Betty, la fea’ (donde no estará esta vez), Bahamón exaltó la actitud de la artista y reconoció que puede ser intimidante por esa fortaleza.

“¿Que no le cala a mucha gente? ¿Que puede estar expuesta a muchas críticas? Puede ser, pero saben por qué: porque es sincera, es desafiante, no es conformista, intimida claramente con su determinación y no se ajusta a las expectativas tradicionales y todo esto lo complementa con su corazón noble”, destacó de la exparticipante.