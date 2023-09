Y es que desde que desde antes del capítulo de este 28 de septiembre se rumoraba de la salida de ‘La Pupuchurra’, una de las cocineras más queridas del ‘reality’.

Cuando se confirmó la eliminación, hubo lágrimas por la despedida de Martha Isabel Bolaños (nombre de pila de la artista), y en redes sociales las cosas no fueron muy distintas.

Ante los masivos lamentos de los televidentes de ‘Masterchef‘, Bolaños publicó un mensaje que sirvió para tranquilizarlos:

“¡Gracias, amigos! ¡A quienes me apoyaron y a quienes no, también! Me hicieron más fuerte. ¡Solo gratitud! Amo coleccionar experiencias y esta, sin duda, fue una muy intensa”, escribió.