Las incidencias de ‘Masterchef’ abrieron paso a que Martha Isabel Bolaños dejara una queja sobre la manera en la que avanza la competencia de cocina del Canal RCN entre celebridades de Colombia.

Video de Martha Isabel Bolaños en queja sobre ‘Masterchef’

La vallecaucana se animó, desde su cuenta personal de Instagram, a referirse de manera contundente a lo sucedido dentro del programa de culinaria, en grabación replicada por un usuario desde X (antes Twitter).

La Pupuchurra soltó ácidez contra Masterchef y habló de favoritismos pic.twitter.com/d4kdvVdr0f — Ana (@PuraCensura) September 19, 2023

La actriz, recordada por su interpretación como ‘la Pupuchurra’ en ‘Betty, la fea’, ya había dejado sobre la mesa un comentario punzante luego de la eliminación del creador de contenido Diego Sáenz.

Ahora, Bolaños, que antes soltó una pulla en contra de la presentadora Claudia Bahamón, apuntó contra los jurados de la competencia con una opinión del trato hacia los concursantes.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre favoritismos en ‘Masterchef’?

La artista recordó que se aproxima el remate de la actual temporada del ‘reality’, por lo que se quejó de la manera en la que la calificaron y soltó un señalamiento sobre la competencia.

“Yo sigo sintiendo que me dieron muy duro. No fueron tan chéveres conmigo. Yo veo cosas y, bueno, no está tan chévere que lo diga, no voy a decir nombres, pero sí hay favoritismos”, aseguró.

Lejos de ese cuestionamiento acerca del desarrollo de ‘Masterchef’ y las determinaciones de los jurados en la jornada, la vallecaucana expresó su satisfacción por lo hecho en el concurso.

“Yo me quedo con la conciencia tranquila de que yo di lo mejor cada día. No fue fácil para mí, pero yo di lo mejor. Se está notando mi estudio y ojalá me lo reconocieran más, pero así fue, eso fue lo que fue”, concluyó.

Cabe recordar que hace varias semanas se filtraron cuáles de los participantes serían los finalistas de la actual temporada del programa, donde Bolaños no estaría incluida.