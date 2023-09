Arelys Henao, en la misma entrevista con Tropicana en la que destapó el montaje del video con un hijo de Shakira, habló acerca de Marbelle y de Alzate, en medio de propuestas y experiencias sobre los que se abrió.

Video de Arelys Henao en Tropicana, hablando sobre Marbelle y Alzate

La cuenta de YouTube de Tropicana Colombia replicó esos espacios de la conversación en los que trajo a colación a sus colegas de la música popular en Colombia, en dos espacios diferentes en esa charla.

Desde el minuto 28:20 se refirió a la posibilidad de hacer equipo con Marbelle, mientras que desde el minuto 43:50 recordó una situación en la que apoyó a Alzate hace varios años.

La antioqueña los mencionó a propósito de la posición que tiene frente a las críticas que han surgido entre algunos cantantes de su género por el trabajo de otros colegas a nivel nacional.

Henao cuestionó esa actitud de quienes lanzan ese tipo de pullas, por lo que dejó una idea de cómo daría un paso clave junto a Marbelle, mientras que luego aprovechó para contar una situación que tuvo Alzate.

¿Qué dijo Arelys Henao sobre Marbelle y acerca de Alzate?

En medio de las críticas entre artistas, la intérprete de ‘Lo pasado pisado’ respondió sobre la posibilidad de hacer una colaboración con otras figuras en Colombia y exaltó como sus canciones favoritas ‘Me bebí tu recuerdo’ y ‘Adicta al dolor’. Sobre ese último tema, lanzó una oferta.

“Me encantaría hacer un remix con Marbelle con ‘Adicta al dolor’. Es más, sería bueno que Marbelle lo hiciera con las mujeres de Colombia. Es que tenemos que unirnos”, propuso.

Precisamente, en la misma línea del respaldo entre cantantes de música popular, Henao sacó a relucir una situación que vivió años atrás con otra de las figuras de ese ámbito a nivel nacional.

“Yo admiro a mis colegas y los quiero […] Recuerdo una anécdota muy linda y es que un día en el que Alzate no sabía qué hacer en la carrera al inicio, un amigo y me dijo: ‘Dame una cita porque Alzate está desesperado, está quebrado, no tiene cómo hacer su carrera’. Y realmente le di una cita, me senté con Alzate”, contó sobre esa época.

La antioqueña recordó que él había grabado una canción que oscilaba entre los géneros del pop y el popular, tema del que exaltó hizo parte de ese proceso, por lo que explicó la manera en la que lo apoyó para darle el impulso.