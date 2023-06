Las artistas se conocieron en 2019, durante una de las grabaciones del formato ‘La Voz Kids’ y desde ese momento se metieron en el proyecto de hacer una canción conjunta.

Después de muchos intentos por fin este 2023 llegó un tema que las sedujo a ambas y que de paso les implicó un reto adicional, cantar en un género musical ajeno a ellas, el regional mexicano.

‘Pacto de Olvido’, de paso, le abre la puerta a Fanny Lu para explorar musicalmente en otros géneros distintos al tropipop, mientras que a Arelys le permite llegar a otros públicos diferentes al de la música popular colombiana.

En charla con EL COLOMBIANO ambas explicaron que este es el primero de varios proyecto juntos que emprenderán.

¿Cómo nace este encuentro y la idea de hacer una canción conjunta?

Arelys: “Nos presentaron en 2019, Fanny estaba en ‘La Voz Kids’ y yo fui a cantar, nos hicimos grandes amigas, recuerdo que ese día también estaba Farina, que es nuestra gran amiga, una mujer maravillosa, y a partir de ese momento nació una amistad muy bonita”

“He admirado muchísimo a Fanny, es una mujer que ha logrado mucho en su carrera, nos sentimos muy identificadas con nuestras carreras, somos madres, somos dos mujeres maduras que sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, entonces es maravilloso trabajar con alguien así”, agregó.

¿Cómo surge la idea de hacer la canción junta?

Fanny: “Surgió desde el mismo día que nos presentaron y nunca paró hasta encontrar esta canción. Era muy importante encontrar un tema que nos identificara a las dos, que nos hiciera sentir felices y que al oírla nos impactara. Entonces pasamos por 80.000 canciones hasta que llegó Pacto de olvido”.

“Hoy Arelys es mi madrina, mi amiga, mi parcera y mi cómplice en esta decisión de incursionar en la música popular. Ella encontró esta canción después de oír muchísimas y cuando la escuchamos no tuvimos duda de que esta era la indicada, porque tiene la alegría de mi música y tiene el despecho y la profundidad de Arelys, creo que en una fusión muy bien lograda”, dijo.

Es una canción que explora el género regional mexicano ¿Por qué esta apuesta?

Arelys: “Las dos queríamos explorar en un género que está muy de moda, que de cierta manera es como nuestra música popular, pero con un poquito más de sonidos modernos. Queríamos hacer una canción para llegarle a la juventud, para entrar en esta nueva ola del regional mexicano. Creo que este es un proyecto internacional, que Colombia estaba esperando”.

Fanny: “Siempre lo tuvimos muy claro, nunca estuvimos confundidas, fue un proceso muy natural, que nunca paró. Dios nos llevó hasta ese camino. Nosotras no impusimos la canción ni el género, empezamos a pedir canciones a los compositores, nos llegaron muchas canciones, pero no nos llegaban al corazón”.

El reto de interpretar mexicano requiere una exigencia vocal diferente, una tonalidad ¿Se adaptó fácil?

Fanny: “Requiere una profundidad emocional diferente, siempre he sido muy respetuosa del género y ni siquiera me había atrevido a cantar ni rancheras, porque pensaba que se necesitaban esos grande vozarrones y mi voz es más dulce, pero con esta canción descubrí cómo mi voz también encaja en el regional mexicano, sin necesidad de impostar ni de imitar a nadie”.

“Desde niña, cuando estaba en Cali, la música mexicana me ha encantado, así que esta es la oportunidad de explorarla de la mano de la reina del género popular como lo es Arelys”, expresó.

¿Cómo reciben el rótulo de reinas Reina del Despecho y Reina del Tropipop?

Arelys: “Esa es otra coincidencia linda que nos une y eso me ha parecido muy bonito, recuerdo que fue la periodista Mónica Jaramillo la que primero me llamó así, ella estaba en Teleantioquia y yo arrancaba mi carrera, cuando lancé Madre soltera, así que trabajo día y noche día para ser responsable con mi público, por el título que ellos avalaron. He compuesto más de 250 canciones y he grabado más de 120 temas vivo, trabajando 24/7 porque me parece una responsabilidad llevar ese título”.

Fanny: “Yo también siento lo mismo que Arelys, son títulos que la gente te regala gracias a trabajo, siempre me pareció muy bonito lo de la Reina del Tropipop, porque es un género tan nuestro, siempre me he sentido embajadora de mi país y llevar ese título es un orgullo”.