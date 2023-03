Ya se confirmó que Mariana Gómez no hará parte de ‘Arelys Henao canto para no llorar 2’ y que los actores Yury Vargas y José Ramón Barreto no estarán en la telenovela que alcanzó los 15 puntos de rating en la televisión Colombiana.

Ahora el presentador y experto en telenovelas Carlos Ochoa reveló quiénes son los nuevos actores que se unen al elenco reemplazando a los que no negociaron.

Santiago Alarcón reemplazaría a José Ramón Barreto, que no se parece en nada al actor, pero sí a Wilfredo Hurtado esposo de la cantante paisa. Entonces Santiago estaría protagonizando al lado de Verónica Orozco, de nuevo. Ya que hicieron juntos las series Anónima y La Primera Vez como pareja.

La actriz Tatiana Ariza reemplazaría a Yuri Vargas en el personaje de Yazmín, porque Yuri decidió no aceptar el personaje por un nuevo proyecto internacional.

El personaje de la mamá de Arelys Henao lo interpretaba Ana María Pérez, quien fue criticada porque se veía igual de joven que Mariana Gómez. En esta nueva etapa la encarnaría Linda Lucía Callejas, quien regresaría al país para darle vida a este personaje.

Jairo y Freddy Ordoñez regresarían como los hermanos Urrego, pero dice Ochoa que Jairo había dejado la competencia en ‘Mastechef celebrity’ para hacer parte de la novela.

Por último, dice que la propia Arelys Henao actuaría en los últimos capítulos de la novela.