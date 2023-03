Por estos días el nombre de Arelys Henao volvió a sonar fuerte por la disputa que tienen algunas actrices para interpretarla en la nueva versión que prepara Netflix de su vida. Pero también por la entrevista que le dio a Diva Rebeca en su canal de Youtube donde aprovechó para contar algunos episodios dolorosos de su vida.

Henao, quien acaba de lanzar nuevo disco también aseguró que pretende estudiar teología.

“He cambiado la vida a quienes me rodean. La gente necesita que yo les de tranquilidad, que les diga que Dios la ama, que Dios está con ellos. Algún día soñé con lo que soy ahora. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y quiero devolverle a la sociedad lo que Dios me ha dado a mí, quiero en un tiempo prudente anunciar una gira de retiro y será definitivo. No quiero que me entierren en un escenario , quiero ayudar, quiero tener mi fundación y recorrer el mundo dando mis charlas”, aseguró enfática.

Según la cantante en sus planes está dejar de cantarle al desamor y entregar sus días a la música popular y dedicarse a predicar.

“Yo no quisiera que nadie viviera lo que yo viví, qué bueno que no tuvieran que pasar todo eso. Cuando no se tiene a Dios en el corazón se vuelve duro. ¿Quién no se vuelve sensible ante la descuartizada de otra mujer? Es que el diablo está suelto, el enemigo vino a matar y destruir, no nos conmueve ya nada. Ya son señales del fin”, dijo reflexiva la también compositora.