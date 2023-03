No paran las reacciones a las dedicatorias de Shakira a su ex Gerard Piqué. Esta vez fue Arelys Henao quien en entrevista con Diva Rebeca aprovechó para hacerle cambio de luces a la intérprete de recientes éxitos musicales que se han ubicado en el top de las canciones más escuchadas en el mundo.

“Moriría por grabar una canción con Shakira. Y yo que tengo más de doscientas composiciones. Haría una canción con ella, pero ya. Me encantaría. A mí me encantaría tener esa tusa y estar facturando tanto”, aseguró entre risas la querida cantante de música popular.

La artista que abrió el libro de su vida en la bionovela de Caracol y Netflix “Canto para no llorar”, cada día gana más adeptos por su historia de resiliencia y de coraje ante duros episodios de la vida.

Aprovechó para revelar que es tal el éxito de su novela en la plataforma digital en más de 18 países que ya está por empezar la grabación de la segunda temporada. Y varias actrices colombianas serían las opciones para protagonizar su vida adulta.

“Verónica Orozco es una de ellas. Adriana Botina hizo casting, le hicieron casting a Marilyn Patiño, incluso le hicieron casting a Danna García, pero no daba por tiempos de grabaciones porque la serie de Arelys Henao empiezan a grabarla en abril hasta finalizando septiembre”, reveló en la entrevista.

Según Arelys la primera temporada no fue suficiente para contar todo lo que ha vivido. “Son 18 años para contar dos feminicidios en mi familia, mi familia que degollaron el 27 de noviembre del año 2018, que es una historia durísima que va en la serie dos y de donde nació la campaña No podemos callar. El asesinato de mi ahijada a la que le dieron 22 puñaladas, la muerte de don Darío Gómez, la muerte de mi hermano Martín, la segunda serie viene cargada de muchas cosas y no descarto que en el futuro se haga una tercera parte”, aseguró sobre el futuro de su historia de vida en la pantalla chica.

Añadió: “Hay un secreto que toda la vida hemos guardado y con la segunda temporada queremos quitarnos ese fantasma de encima”, sembrando más expectativa ante la nueva versión que está por empezar a grabarse y que seguro será también un éxito.

La entrevista completa donde reveló más detalles de su vida puede verse aquí: