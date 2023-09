‘Masterchef’ tuvo una prueba tensa de eliminación en la noche del sábado 16 de septiembre. Los nervios se sintieron en la cocina del ‘reality’. Algunos cocineros tuvieron fallas imperdonables por parte del jurado.

Ese fue el caso de Diego Sáenz, eliminado del programa por culpa de una salsa de mango que no le quedó como él creía. Aunque no la usó en el preparativo, su plato no tuvo el sabor esperado precisamente por la falta de dicho ingrediente.

Muchas reacciones salieron a flote con la salida del locutor y presentador del concurso. Varios participantes le enviaron mensajes de aliento y manifestaron su cariño; sin embargo, hubo una concursante que dejó una frase polémica, inesperada por muchos.

La actriz, reconocida por su papel en la novela ‘Betty, la fea’ al hacer de la ‘Pupuchurra’, ha tenido algunos roces con concursantes de ‘Masterchef’. Sobre la eliminación de Diego Sáenz, ella no ocultó su felicidad.

“No siento nada. Es una persona que no me sumaba mucho en la competencia”, admitió Marta Isabel Bolaños, aunque después agregó que prefirió no mostrar su alegría por respeto al participante que ya no iba a continuar en el programa.

“Siempre que hay una eliminación y subimos [al balcón], nunca lo hacemos gritando porque sabemos que hay alguien que está muy triste, pero yo sí me voy tranquila”, aseguró la ‘Pupuchurra’ ante la cámara mostrando gestos de felicidad.

La eliminación de Diego Sáenz confirmó a los ocho finalistas de ‘Masterchef’, que tendrán en frente retos con más exigencia de lo que se conocía.