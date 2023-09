Claudia Bahamón, reconocida por muchos colombianos luego de volverse la cara del reality ‘Masterchef‘, ha revelado detalles poco conocidos de su vida personal, como cuando fue acosada por un cura.

El hostigador, según contó en una entrevista de YouTube para Diva Rebecca, era uno de sus profesores en la Universidad Javeriana, en donde cursó la carrera de arquitectura. Ella narró que el hombre aprovechaba su posición, en la que tenía constante contacto con varias estudiantes, para perseguirlas.

“Un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Ómar Salguero. Tengo que aclarar que era re churro, repilo. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador“, contó la también modelo y empresaria, que se preocupa por tener proyectos en favor del medioambiente.

Además, dijo que instauró la debida denuncia ante las directivas de la institución de educación superior, pero no quisieron creerle, puesto que este hombre contaba con una aparente buena reputación en la universidad.

“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular […] Me decía que lo grabara por el fax”, contó la presentadora en esa plataforma.

A parte de contar su experiencia, Bahamón hizo una invitación a todas las mujeres que han sufrido violencias basadas en género a que denuncien y hagan públicos sus casos. La situación para la garantía de derechos de las mujeres ha avanzado con el tiempo y hoy este tipo de hechos pueden denunciarse para pedir la judicialización del agresor.

Lee También

Mujer acosó a Claudia Bahamón cuando trabajaba en Noticias RCN

La huilense también contó la particular experiencia que tuvo que vivir por cuenta de una mujer que se fijó en ella y la comenzó a acosar. Mientras trabajaba en el popular canal de televisión y luego de haber iniciado su relación con el director de cine Simón Brand, contó que fue otra de sus amigas la que la defendió.

“Ella me defendió de una chica lesbiana que estuvo en el reinado de Miss Colombia y me echaba los perros, me llamaba al noticiero. Yo me ponía nerviosa”, contó.

Por último, dijo que logró quitársela de encima cuando su amiga le contestó una de las llamadas y le pidió que la dejara tranquila. Desde ese momento, la mujer nunca volvió a buscarla.