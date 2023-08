La presentadora de Masterchef, Claudia Bahamón, ha encantado a todos los televidentes y representa una de las razones por las cuales muchos siguen viendo el ‘reality’. Aparte de su labor frente a las cámaras, ejecuta una labor admirable que muchos otros también se atreven a ejercer en Colombia, a pesar de las amenazas.

Y es que desde muy pequeña, vio muy de cerca el activismo ambiental de su abuelo Fabio, un quindiano que, si bien no se hacía llamar activista, lo era de forma muy “orgánica”, como lo llamó la propia presentadora en entrevista para Semana.

Crecer rodeada de plantas, frutas y naturaleza le aportó a la también modelo la necesidad de cuidar ese entorno, por lo que se volvió una activista. Y aunque Colombia se volvió el país con mayor número de líderes ambientales asesinados en el año 2022, ella decide seguir por ese camino a pesar del miedo y las amenazas que ha recibido.

“Otros viven en sus territorios alzando la voz e incluso mueren por ello. Por eso, este premio [Mujer del año en sostenibilidad de ‘She Is Global Forum’] se lo dediqué a esos líderes ambientales que han perdido la vida en esa lucha y que no son visibilizados. […] Sé que mi labor la he hecho desde un lado privilegiado, pero justamente he aprovechado mi visibilidad para luchar por el planeta”, dijo al respecto.

La también arquitecta contó que recibió intimidaciones durante una charla a la cual la invitaron. “Al rato comienzo a recibir amenazas de muerte a través de redes. Me decían por Twitter que no volviera a Colombia: ‘Le matamos a su familia y empezamos por sus hijos'”, agregó.

Y a pesar de que decidió callarse por un tiempo, retomó su labor luego de seis meses de lo ocurrido. “Pero aquí sigo, porque quiero dejarles a mis hijos un planeta tan vivo como el que a mí me tocó en la infancia”, dice.

El activismo ambiental que tiene Claudia Bahamón

La presentadora tiene una plataforma en Internet de educación, BeClá, para quienes quieren ayudar al medioambiente pero no saben cómo hacerlo. Allí difunde su pódcast y escribe en un blog sobre temas ambientales.

Pero además, tiene una edición anual de Conexión Océano, una especie de convención que desarrolla con 35 personas de diferentes sectores, como empresarios, músicos, deportistas y artistas. En esta muestra la realidad de varios territorios del país para reflexionar sobre el deterioro ambiental. La edición de este año se hará en Providencia.

Por último, también tiene un sello de moda sostenible que ofrece a empresas y diseñadores. “Les hacemos un diagnóstico y las confrontamos con sus prácticas ambientales. Si malgastan el agua, si usan productos que no son sostenibles. Algunos aceptan ese llamado y empiezan a cambiar y les damos el sello”, concluyó.