‘Masterchef’ es uno de los programas más vistos en Colombia, pues el público disfruta con un grupo de famosos se prepara prueba tras prueba para ganarse el rótulo del mejor cocinero del país.

(Vea también: Barragán ventiló amenaza que sufrió compañero por ‘Masterchef’: “Pasan muchas cosas”)

Diego Sáenz y Laura Barjum hicieron parte de las estrellas que se le midieron a entrar a la cocina del Canal RCN para demostrar sus habilidades en el mundo de la gastronomía.

Ambos sostienen una relación desde hace un buen tiempo y con su participación en el programa los fans hicieron mucho más mediático ese amorío. Por ese motivo, la salida de Barjum del ‘show’ hizo que muchos pensaran que eso los afectaría.

Lee También

¿Hubo separación entre Diego Sáenz y Laura Barjum?

Los rumores de una posible ruptura empezaron a crecer en redes sociales con la partida a EE. UU. de la exreina de belleza, que se fue a estudiar actuación y ampliar así su espectro profesional.

Algunos de sus seguidores se alarmaron al ver que ya no compartían contenido juntos ni reaccionaban mucho a sus fotos. Para despejar las dudas, Barjum salió a hablar y en una historia de Instagram zanjó cualquier duda sobre el final de su relación:

“Con Diego seguimos. Seguimos apoyándonos muchísimo y lo extraño demasiado. Todos los días me pregunto qué estamos haciendo, creo que es la primera vez que estamos tanto tiempo separados”, dijo Laura Barjum.

Lee También

De hecho, la también modelo dio el truco que ha hecho que la llama del amor se mantenga viva a la distancia y que les puede servir a muchas parejas: “Hemos tenido nuestras citas a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar, porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”.

De esa manera, acabó con los chismes que se tejieron sobre una ruptura con el presentador y DJ, que hace poco abrió un restaurante en Bogotá, dejando saber que su relación marcha de buena manera.