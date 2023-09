Este jueves se viralizó un video en el que se ve cómo la presentadora de ‘Masterchef‘ asegura que su padre se habría salvado de morir si hubiera tenido un carro con las características de seguridad de la marca.

El testimonio de Claudia Bahamón sorprendió por la indolencia con la que recordó el episodio –un accidente de tránsito ocasionado por un microsueño- pues pasó del crudo relato a hablar de las bondades de los carros sin mayor escrúpulo.

Eso no se lo perdonaron algunos usuarios de redes sociales, que la acusaron de trivializar el tema y dar a entender que lo importante no es tener cuidado en cosas como conducir con cansancio, sino tener un vehículo de cierta marca.

Sobre lo de Claudia Bahamón, lo que me parece más grave es el tema de normalizar los microsueños o bajarle la importancia a un tema tan trascendental como tener los 5 sentidos puestos en manejar. Como -si no sabes manejar no pasa nada el Volvo te hace todo 🙃- MAAAAL

— Angelicazulita (@AngelicAzulita) September 21, 2023