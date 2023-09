La también modelo se ha ganado el cariño de los colombianos por su papel en el ‘reality’ ‘Masterchef Celebrity’, del Canal RCN, donde es la presentadora principal.

A lo largo de su vida, Claudia Bahamón se ha enfrentado a difíciles situaciones, pero quizá la que más la ha marcado es la de la muerte de su padre, el empresario Germán Bahamón, quien falleció el 7 de noviembre de 2019.

Aunque varios de sus seguidores ya conocen la historia, hace pocos meses la propia presentadora dio detalles de qué fue lo que le ocurrió a su papá y cómo se enteró.

En entrevista con el humorista ‘Chicho’ Arias, quien pasó por ‘MasterChef’, la presentadora narró que todo se trató de un accidente de tránsito.

“Mi papá se accidenta, llama a mi hermano porque alcanzó a quedar vivo, y le dice: ‘Perdón, me quedé dormido. Me partí las dos piernas, pero estoy bien’”, le dijo al humorista.

Acá, el momento de su explicación:

Según contó en ese espacio, su padre sufría de microsueños y fue precisamente por uno de esos que perdió el control del vehículo en el que se movilizaba y se estrelló.

“Cuando mi hermano me cuenta eso [lo del accidente] yo no me imaginé nada más que el encarte que iba a ser [tenerlo] en silla de ruedas… si se quejaba por una gripa, imagínenselo con las dos piernas partidas… No, yo solo me imaginaba el encarte”, comentó la presentadora.

El tema del papá de Claudia Bahamón tomó fuerza en las últimas horas por un video que comenzó a circular en redes sociales, en el que aparece la modelo en medio de una campaña publicitaria para una marca de vehículos.

El nombre de la presentadora se volvió tendencia y varios internautas le dieron palo por lo que dijo en medio de su intervención.

Acá, el video viral:

