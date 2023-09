En el nuevo episodio de ‘MasterChef celebrity’, la actriz Martha Isabel Bolaños se vio arrepentida tras tomar una decisión contra su compañera y amiga Daniela Tapia. La ocasión se presentó cuando los concursantes Martha y Juan Pablo Barragán se enfrentaron a la tarea de elegir a dos compañeros que no participarían en el reto culinario.

Sin embargo, lo que dejó a todos sorprendidos fue la elección de Martha Isabel, quien optó por utilizar su ventaja en contra de su amiga Daniela, mientras todos creían que iba a elegir a Carolina Acevedo para que no cocinara en el reto.

Este no es el primer ‘reality’ en el que Martha ha tomado una decisión que ha dejado a Daniela afectada. En el pasado, en el ‘Desafío‘ de Caracol, en Marruecos, Martha se vio en la posición de dar un voto en contra, y esa vez también fue para Daniela.

“Si está en mis manos salvarme de un desafío que podría ganar o perder, lo voy a evitar, puede ser que me esté ganando un país de enemigo porque sé que Daniela está siendo amada por un país, pero esta es mi forma de jugar aquí”, dijo Martha en el año 2014 mientras participaban en el ‘Desafío’.

Sin embargo, cuando Margarita Rosa De Francisco le preguntó a Daniela a quién iba dirigido su voto, la cubana votó por otro compañero, a pesar de la decisión de Martha. Al final, Daniela indicó que no entendía la estrategia de su compañera de ese entonces y tras dar su voto comenzó a llorar. “Pensé que casi todos iban a votar por Martha y no quería votar por ella”, indicó la actriz.

Ahora, en Master Chef Celebrity, Daniela se mostró muy molesta ante la segunda vez que la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea‘ se pone en su contra. “No hay que justificar con estrategia, con el reality, con Carolina, con el juego, no hay que justificar y uno no traiciona”, indicó en las entrevistas del capítulo.

“Tengo que aceptar que el que te traiciona una vez, te va a traicionar de nuevo. Ella es traidora (…) A mí sí me duele, pero lloré lo que iba a llorar allá afuera, ya no voy a llorar más. Lo que sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida y creo que no voy a mencionar ese nombre”, dijo Daniela, mostrando claramente lo herida que se sintió por la elección de Martha Isabel.

Ante la ola de críticas de los televidentes, Bolaños se refirió a lo sucedido. “Pensé en mí, no pensé ni en dañar a Daniela ni en favorecer a Carolina, pensé en mi tranquilidad, además confiando en que Barragán se lo ponía a Carolina porque ellas dos eran la foto final sí o sí. Pero Barra no tuvo las huevas, y lo dije en el programa. Se lo dije en la cara. Entonces jugué mal, sí. ¡Pero no fue por traicionar! Fue por pésima estratega. Y eso fue lo que pasó”, indicó la actriz en sus redes sociales, donde reconoció que se equivocó al elegir a Daniela.