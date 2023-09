El nombre de la también modelo ha sido tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido al video que circuló y en el que apareció contando el drama que vivió con la muerte de su padre para promocionar la marca de vehículos Volvo.

Debido a las innumerables críticas que recibió, la propia Claudia Bahamón se defendió en su cuenta de X (antes Twitter) y explicó que honra a su padre en cada respiro.

El tema tomó tanto revuelo que en diferentes medios se publicó lo sucedido y se recordó cómo fue la muerte del padre de la presentadora. No obstante, en el programa ‘Lo sé todo’ fueron más allá y le enviaron un mensaje contundente a la comunicadora, quien hace poco se había referido a lo que ocurrió con Nanis Ochoa y su falsa renuncia en vivo.

“Cómo les parece aquellos famosos que se atreven a decir ‘oiga, allá en ese programa se atreven a hacerle cosas a una compañera presentadora, cuando salimos a aclarar que era una estrategia publicitaria. Pero cuando uno ya juega con la memoria de un ser querido, que ya no nos acompaña, con el dolor que ha tocado a toda una familia, eso sí me parece más delicado”, dijo inicialmente el periodista Oswaldo Martínez Montealegre.

Acto seguido, Ariel ‘el Gordo’ Osorio tomó la palabra y fue más duro con sus señalamientos.

“Sobre todo para promocionar la venta de un vehículo. Qué banal, qué ligero”, mencionó antes de darle paso al video viral en cuestión.

Pero allí no quedó todo, después de otros informes, el espacio de chismes volvió a tocar el tema y allí los presentadores sí se regaron en prosa contra Claudia Bahamón.

“No es que me vaya a sacar una espinita porque no tengo espinita, pero usted no puede escupir para arriba porque le puede caer en el ojo ¿oyó? […]. Nosotros pasamos por una situación de mercadeo. Era una estrategia prevista y montada”, comentó Osorio en tono irónico.