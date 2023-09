Aunque se ha especulado mucho sobre los posibles finalistas de ‘Masterchef’ son pocas las personas que saben realmente quiénes son y los ganadores de la competencia.

Los posibles cuatro nombres ya han sido filtrados y aunque aún faltan algunas semanas para conocer sí esto es verdad, las preguntas sobre quién es el ganador del ‘reality’ son cada vez más constantes.

A Claudia Bahamón, presentadora del programa, le hacen esa pregunta constantemente y recientemente en ‘Buen día, Colombia’ decidió responder como lo ha hecho en las anteriores ediciones.

“No sé quién es el ganador. Tengo la misma expectativa que todos los televidentes”, aseguró la huilense que pasó unos días difíciles por cuenta de un procedimiento que salió mal.

Siempre, la presentadora asegura que no sabe quién es el ganador porque en RCN hacen todo para evitar que se filtre quien se queda con el premio.

Lo que sí dijo Claudia Bahamón es que en su cuarta vez haciendo ‘Masterchef Celebrity‘ sintió algo especial que no le había pasado antes. “Esta edición para mí ha sido muy especial porque en las grabaciones hubo una real camaradería entre todos. Haciéndose bullying sano. Eso no se ve en televisión, pero había una camaradería entre todos que hasta me la montaban a mí; algo que no había pasado antes”, dijo.

Quiénes son los finalistas de ‘Masterchef’

Hace más de un mes, el periodista Carlos Ochoa dio a conocer que los finalistas de ‘Masterchef’ serán tres mujeres y un hombre: Carolina Acevedo, Nela González, Daniela Tapia y Adrián Parada.

Según los participantes que están en el ‘top’ 8 esto podría ser cierto, aunque en los próximos días debería salir Martha Isabel Bolaños, quien ha tenido desencuentros con varias personas en el programa, entre ellos, Claudia Bahamón.

De hecho, la presentadora dijo en ‘Buen día, Colombia’ que ella ha tenido una buena relación con todos, aunque en el programa moleste con varios de ellos. “A todos los quiero con el alma”, aseguró.

En ese mismo sentido, Claudia respondió si tiene algún favorito: “No tengo favorito. Yo tengo favorito para mi vida, pero no para el programa“.

