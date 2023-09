‘Masterchef’ se caracteriza por ser uno de los ‘realitys’ más vistos en Colombia por su nivel de competitividad, emoción y toque gastronómico. Los televidentes pueden aprender de cocina y divertirse.

Sin embargo, no todo es felicidad, especialmente para los concursantes del programa. Ellos sacrifican su tiempo libre para aprender técnicas de cocina y mejorar cada detalle en busca de ganar la prueba de turno. Esa tensión provoca cansancio y desgaste. Así le pasó a Adrián Parada, quien confirmó su sentir en declaraciones reproducidas por La Fm.

El antioqueño no aguantó más y envío un mensaje en el que deja ver su agotamiento en el programa; incluso, aseguró que ha pensado en “botar la toalla”.

El músico y comediante es uno de los cocineros más destacados por sus destacados preparativos que enamoran a los jurados. Para muchos de sus compañeros es, junto a ‘Nela’ González, uno de los favoritos a ganar el concurso, pero hay cosas que él no puede controlar.

Por último, el comediante dijo que en las últimas pruebas no ha mostrado su mejor versión y no entiende por qué.

“Los últimos resultados en los juegos me lo muestran. No veo ni media, aunque lo intente. Como mi personalidad es competitiva, me comprometo tanto en el juego que se me olvida precisamente que esto no es la vida real. Pero la verdad es que es un juego muy largo y me siento completamente agotado”, sentenció.