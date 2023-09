La prueba en esta ocasión de ‘Masterchef’ fue desarrollada afuera de las instalaciones usadas normalmente para grabar la competencia. El objetivo era preparar por equipos un platillo dulce que logre gustar y enamorar, dijo Christopher Carpentier.

Cada grupo dio lo mejor para ganarse las cucharas que les dieran la opción de subir al balcón y salvarse. Por supuesto, el momento provocó estrés, ansiedad y algunas peleas. Más exactamente, esto se dio en el grupo de Zulma Rey, Diego Sáenz y Carolina Acevedo.

(Lea también: Mario Ruiz, de ‘Masterchef’, tiene hermanos cincuentones; le llevan más de 20 años)

Aunque pensaron no pelear y trabajar en equipo, poco a poco los inconvenientes sucedieron. Zulma Rey no sabía hacer merengue y Carolina se molestó. Esa fue la primera muestra de que las cosas no iban a salir bien.

El tiempo se acabó y cada grupo levantó las manos. Carolina se le acercó a Zulma y le preguntó si le había echado azúcar al postre, ella le respondió y Carolina reaccionó mal: “Tranqui, por qué a todo le metes drama, fresca”.

Ambas empezaron a discutir fuerte y Diego Sáenz les dijo que no se pusieran a pelear luego de haber trabajado bien. Pero Carolina lanzó otro comentario que avivó más la discusión: “Ya entiendo por qué todo el mundo pelea contigo, Zulma”.

El ambiente estaba muy caliente, y aunque Sáenz buscó bajar la presión, no lo logró; además, Carolina se sentía enferma y decidió no entregar el plato.

Zulma, por otro lado, se desahogó: “Tengo que ser tolerante y entender que está enferma, pero ella también tiene que entender. Fue un poco agresiva conmigo al decirme: ‘Acá no se viene a llorar’“.

(Lea también: Barragán no aguantó el llanto en ‘Masterchef’ después de la decisión de los jueces)

Entretanto, la presentación y degustación de los platos se dio y el jurado, que eran empleados de Alpina, determinaron que el equipo ganador fue el de Daniela Tapia, Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanín. Ellos obtuvieron dos cucharas y están ahora a una de lograr subir al balcón y salvarse.