En cada capítulo de ‘Masterchef’ se acostumbra a ver el talento de los participantes frente a la cocina. Muchos de ellos han avanzado en el aprendizaje diario y se convirtieron en buenos cocineros, otros están en el proceso para llegar al objetivo de descrestar al jurado.

En el caso de Daniela Tapia, la talentosa actriz también ha demostrado condiciones gastronómicas en el popular ‘reality’ de la televisión colombiana. Sus preparativos enamoran a muchos y en varias ocasiones los chefs la resaltan.

Ahora, que los participantes luchan por entrar al grupo de los nueve finalistas en el concurso, varias personas ponen a Daniela como una gran opción para llevarse el ‘reality’, y más por la última noticia que se dio a conocer de la cubana: ella confirmó en sus redes sociales que cumplirá uno de los grandes sueños de su vida, hacer un viaje a Israel.

La sonriente Daniela, luego de haber participado en el ‘reality’ —en el que no se define aún ganador o ganadora—, compartió en redes que cumplirá su deseo de hacer un viaje largo a un destino poco común, como Israel.

“Estoy en la sala de espera porque sí, me voy a Israel. Esa es una de las cosas que siempre soñé y cuando ya está a punto de ser, uno como que no se lo cree. He leído muchísimo de Israel, a mí me encantan los temas de religión y el judaísmo, y estoy como en mi salsa. Me voy completamente sola”, escribió la actriz.