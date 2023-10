Este fin de semana es el último episodio de ‘Masterchef’ y cada vez son más las exigencias de los jurados a los participantes que quedan con vida y desean llegar a la última etapa del programa.

Teniendo en cuenta todo lo que se vive en la definición de la competencia, se empiezan a ver momentos de estrés que no le gustan al público. Así pasó con el chef Jorge Rausch, que está siendo señalado por los televidentes en redes sociales después de lo visto en el último episodio del ‘reality’.

El juez, que se caracteriza por ser muy exigente, estuvo a cargo de la cocina dirigiendo a los competidores en la prueba por puntos del capítulo del miércoles 4 de octubre. Por supuesto, pidió rapidez y calidad en cada uno de sus platos, pero a la gente no le gustó cómo trató a Daniela Tapia.

Incluso, muchos usuarios escribieron en X (antes Twitter) que él se pasó de la raya con la actriz, puesto que la hizo confundir y cometer equivocaciones en su preparativo.

Asimismo, otros comentarios dijeron que hay una clara preferencia de Rausch con Carolina Acevedo, una de las concursantes que mejor le ha ido en las pruebas.

Jorge Rausch le habló fuerte a Daniela Tapia en ‘Masterchef’

En el reto por puntos, los participantes tuvieron que cocinar en un restaurante con la presión de un chef (Rausch). Todos no contaron con mayores problemas, pero a Daniela Tapia no le fue muy bien, pues recibió varios regaños fuertes del juez.

“¿Daniela, ya está el agua? No hace caso y así es difícil de ayudar”, le dijo Jorge Rausch, a lo que Tapia respondió con voz nerviosa: “Señor, yo le hago todo el caso del mundo, pero usted me dijo que colara la salsa”.

Esta respuesta sacó de quicio al chef, que se despachó con la actriz: “¿Usted sabe por qué no llega, Daniela? No hace sino alegar. ¡Apure! ¡Ponga a hervir el agua ya, entonces! ¡Ya! No le voy a contestar cada bobada que me pregunta”.

Estos comentarios provocaron varias reacciones en redes sociales en contra de Rausch. Muchos de los mensajes no estuvieron para nada de acuerdo con la actitud del juez.

Que impotencia 😡😡 y le dan mas puntos a carolina q a natalia que leayudo en el plato y ademas le faltaron ingredientes en algunos platos y siempre le perdonan sus errores q han sacado gente #MasterChefCelebritycolombia — ana (@Auribe76) October 5, 2023

Muy mal hoy Jorge Rausch. Su preferencia por Carolina y Nela y el desplante y la falta de colaboración con Daniela es inaceptable. Hace falta una renovación de chefs en MasterChef, pues se ha perdido la objetividad y la coherencia en ese programa. — Alanpe 🇻🇪 🇨🇴 (@alanpe2000) October 5, 2023

Es una basura ese chef, el mal trato para Daniela y la jaladera de bolas para la muelera, se tenía que decir — franklin rodriguez (@frankrb) October 5, 2023

