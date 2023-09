Desde que Jorge Rausch se dio a conocer en el popular ‘reality’ ‘Masterchef’, muchos lo describen como uno de los jueces más exigentes del programa por sus comentarios punzantes, directos, la seriedad que lo caracteriza e, incluso, el gran conocimiento en el tema culinario que tiene.

Sin embargo, este chef de 53 años es diferente a lo que muchos piensan. Por ejemplo, en sus redes sociales deja ver su vida privada: allí publica toda clase de contenido, desde gastronómico hasta personal. Al respecto, hay un detalle que pocos conocen y es el amor que siente hacia sus hijas.

(Lea también: Adrián Parada se puso ácido con Carolina Acevedo y le declaró guerra en ‘Masterchef’)

Ambas son lo más preciado para él, por ello hoy en día se arrepiente por algunas acciones que hizo en el pasado y que aún lo ponen a reflexionar.

Precisamente, Rausch habló con la presentadora Laura Acuña en YouTube y contó cuál fue su peor error como padre, que hoy en día una de sus hijas aún no se lo perdona.

Lee También

En la citada conversación en el canal ‘La sala de Laura Acuña’, el popular chef recordó que uno de los momentos más fuertes que vivió fue la separación con su exesposa, Orit Feldman, pues se dio cuenta que durante mucho tiempo descuidó la relación y a sus hijas, ya que cometió varios errores en su papel como padre.

El que más tiene presente y que sabe que será difícil de perdonar es cuando prefirió irse a trabajar que quedarse a celebrar los cumpleaños de ella.

“Me acuerdo y creo que mi hija Emma aún no me lo perdona, pues me salió el viaje el día de sus cumpleaños y me tocó ir”, contó con algo de tristeza mientras hablaba.