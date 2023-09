En los últimos días, mucho se ha hablado de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, esto debido a que en un evento al que asistió el famoso cantante de Timbiriche, se le cuestionó sobre su amistad y relación con Apio Quijano.

Las cosas parecía que no iban a ningún lado, ya que ambos famosos han declarado en más de una ocasión que no hay ningún tipo de reconciliación, pero es que el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ habría filtrado información de bastante relevancia en este asunto. Todo apunta a que la relación de Andrea y Erik terminó debido a una infidelidad por parte del cantante.

El reporte hecho por el programa revelaría que la causa de la separación de ambos se daría a partir de una infidelidad, siendo Erik Rubín quien sostuviera lazos emocionales con la también presentadora de la televisión, Mónica Noguera.

Los conductores del programa aseguran que antes de la separación oficial, la relación de ambos famosos no iba muy bien, especulan con que de hecho ya se habrían perdonado varias infidelidades, pero Andrea Legarreta sería quien le encontró mensajes a Erik con Mónica y eso ya no lo pudo soportar.

¿Quién es Mónica Noguera?

Es una reconocida presentadora de televisión, actriz y periodista mexicana, nacida el 6 de diciembre de 1971 en Veracruz, México. A lo largo de su carrera, ha destacado por su versatilidad y carisma en el mundo del entretenimiento.

Ha participado en diversas producciones como por ejemplo de presentadora en el programa Videorola, en Ritmo de Noche, fue la presentadora oficial del certamen de belleza nacional, Nuestra Belleza México y también ha participado en diversos contenidos para Imagen TV desde que la televisora comenzara transmisiones.

Fue en febrero de este mismo 2023 cuando Rubín y Andrea harían pública su separación luego de al menos 20 años de matrimonio y de poder formar una de las familias más polémicas del espectáculo. Ambos han declarado en más de una ocasión que no están cerrados a la idea de arreglar su matrimonio, pero de momento, ello no ha sucedido.