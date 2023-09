Erik Rubín ha estado en el ojo público por un tiempo desde la confirmación de su separación con la conductora Andrea Legarreta, también por su polémica participación en la obra musical ‘Vaselina’ y ahora, protagoniza un episodio más por su respuesta y reacción ante la pregunta que le hizo una reportera.

Erik acudió con su hija al reestreno de la obra ‘El Mago’, el integrante de Timbiriche, siempre se ha mostrado bastante paciente con la prensa, pero una pregunta incómoda fue lo que lo hizo explotar, la integrante de la prensa le cuestionó al artista sobre su supuesta relación con Apio Quijano, miembro de Kabah y que últimamente es muy reconocido por ser uno de los participantes más polémicos de la primera temporada de La Casa de los Famosos.

¿Lo de Apio fue un tema con Andrea? ¿En verdad? ¿En qué momento no lo he hecho? Acabo de tener un concierto con él y volvimos hacer la misma escena. Yo lo puse en mis redes sociales muy claramente, es parte de show. Piensen lo que quieran, lo que tú digas o lo que tú digas no me importa, ni lo que piense la gente.