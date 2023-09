En una reciente entrevista, la actriz y cantante Anahí Puente compartió detalles íntimos sobre los trastornos alimenticios que sufrió durante su juventud. Anahí confesó que tuvo un paro cardíaco a la edad de 18 años como resultado de su lucha contra la anorexia y la bulimia. Ahora, a sus 40 años, Anahí recuerda su doloroso pasado.

La estrella, conocida por su exitosa carrera en la música y la actuación, abrió su corazón y compartió detalles personales en una conversación con el periodista Joaquín López-Dóriga en la que también se abordaron diversos aspectos de su vida y carrera. Hace unos meses, al estar en ensayos de su gira con RBD tuvo un accidente en el tímpano.

Anahí reveló cómo la presión social y los estándares de belleza de ese entonces la llevaron a desarrollar trastornos alimentarios que la pusieron al borde de la muerte.

La artista, miembro del icónico grupo RBD, en el que hace unos días en medio de la gira reveló que no podía escuchar su propia voz. También, el impacto de comentarios sobre su cuerpo al inicio de su carrera en la década de 1990, cuando apenas era una adolescente.

Anahí, quien en el momento tenía 14 años de edad, recibió la oferta de protagonizar “Quinceañera”, una popular telenovela mexicana en ese momento. Sin embargo, el entonces productor de la serie le hizo un comentario que cambió su vida y su relación con su cuerpo.

Según Anahí, el productor le dijo que estaban buscando a alguien más delgada. En ese período, este comentario tuvo un profundo impacto en la autoestima y salud mental de la joven actriz. “Pero Anahí las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita”, fueron las palabras que le dijeron en ese entonces que marcaron profundamente a la artista.

“Yo podía pasar 5 y hasta 6 días sin comer, a veces comía una toronja o un hielo para engañar al estómago y cuando no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho. Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”, confesó la actriz en la entrevista.

Luego de terminar de grabar la telenovela ‘A mil por hora’, Anahí recuerda que recayó en los problemas alimenticios. Incluso, contó que un día, mientras iba con su prima Alicia, la actriz sufrió un paro cardíaco con tan solo 18 años.

“Se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles. Gracias a Dios porque llegué con un paro cardíaco horrible, tenía 18 años, hay expedientes de lo que pasó, me meten a urgencias y me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era una taquicardia, mi corazón no podía más” recordó la intérprete de ‘Sálvame’.

A pesar de haber sido hospitalizada durante varias semanas, Anahí admitió que en ese momento de su vida, continuaba luchando contra sus trastornos alimenticios y su obsesión por su peso.

La cantante contó que mientras estaba internada en el hospital, se quitaba el suero y buscaba la forma de vomitar en secreto. “Lo peor de todo es que yo me sacaba el suero porque yo decía ‘me va a engordar el suero’ y cuando se descuidaban me metía al baño a vomitar”, dijo Anahí en la entrevista.