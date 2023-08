La gira ‘Soy rebelde tour’ dio inicio el pasado viernes en El Paso, ciudubicada en Texas, Estados Unidos. Durante los preparativos del tour, la cantante sufrió un accidente que le costó la perforación de su tímpano derecho, lesión que le cobró factura en su primera fecha, pues se le vio incómoda durante el concierto. Horas después, en un encuentro con sus fanáticos, Anahí confirmó que sigue sin escuchar bien.

“Mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada y el otro día me sangró otra vez. Cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, pero entonces no oigo la música”, explicó la intérprete un día después de la presentación a las afueras del hotel en donde una seguidora le preguntó por la situación. “Entonces no me puedo afinar y según yo, no sé si estoy cantando bien o mal (…) ” Ay no oigo nada, ayer la sufrí mucho. ¿Se notó mucho verdad? Que estaba agarrándome (el audífono)”.