Ya han pasado los tiempos en los que la actriz de gran belleza, Ninel Conde, era considerada como tal por tener una rutina y un cuerpo envidiable. Actualmente, hay quien cree que su momento ya ha pasado y en los últimos años y sobre todo, meses ha empeorado su aspecto físico incluso, llegando a compararla con Lyn May quien, luego de muchas intervenciones quirúrgicas, quedó con un rostro y un cuerpo irreconocible.

Los recientes comentarios hacia Ninel, surgen luego de aparecer en uno de los conciertos del reencuentro de RBD, agrupación pop de México que causó gran revuelo y éxito en su momento y, producción y proyecto del cual Ninel también formó parte.

Pues al interpretar ‘Sálvame’, muchos usuarios la confundieron con Lyn May y mencionaron que de tanta cirugía y procedimiento ha quedado igual a ella, incluso teniendo en cuenta la diferencia de 24 años de la actriz con la vedette de ascendencia china.

¿Qué le sucedió a Ninel Conde?

La cantante y actriz siempre fue considerada como un icono y mujer de gran belleza, pero ello tiene un costo alto por pagarse, no es ninguna novedad que muchas mujeres para mantener estos estándares de belleza, decidan recurrir a cirugías estéticas y procedimientos de belleza como inyectarse bótox, procedimientos a los que seguramente Ninel ha accedido.

Los resultados no muchas veces son los esperados y menos cuando se abusa de ellos, esto fue lo que sucedió con Lyn May y por ello la comparación, con respecto a Ninel, los usuarios mencionan que ni siquiera puede cerrar bien los ojos o que sus expresiones ya no se notan tan naturales.

Al respecto de los últimos comentarios que se han hecho sobre su persona, Ninel no ha dicho ni publicado nada al respecto y es poco probable que lo haga.