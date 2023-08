La protagonista de Hannah Montana, Miley Cyrus, la popular serie para adolescentes de Disney, que se emitió entre 2006 y 2011, relata varios aspectos de su vida en este formato de 10 episodios, inspirado en su nueva canción Used to Be Young.

En uno de sus más recientes episodios en TikTok se refirió a la compleja relación que lleva cono su padre, la estrella de música country Billy Ray Cyrus.

“Mi padre creció de una manera opuesta a la mía. Así que creo que es ahí donde la relación que tenemos él y yo con la fama y el éxito es radicalmente diferente. El hecho de que él se sintiera amado por un gran público lo impactó emocionalmente mucho más que a mí. Cuando él se siente especial o importante, es como curar una herida de la infancia. Y a mí siempre me han hecho sentir como una estrella. Creo que esa es la diferencia”, reseñó CNN en Español.

Ya en especial de Disney+, titulado Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) – ya había hablado del tema. Mismo en el que Miley habría hecho impactantes revelaciones sobre su relación con Liam Hemsworth.

En la serie de TikTok también se refirió a su carrera como actriz y lo que significó el personaje de Hannah Montana, que además, actor de la serie fue capturado por tener varias ordenes judiciales, en su vida.

“Después de que me eligieron, llegó el momento de traer a los papás a la audición. Y el agente de casting dijo: ‘Tu papá es tan lindo, sería increíble si realmente pudiera interpretar a tu papá en el programa, pero no sabemos si eso es realmente posible’”.