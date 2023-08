Juanes decidió hablar de salud mental y exponer sus vivencias personales en un amplio post que publicó en su cuenta de Instagram.

El músico paisa, que a mediados de este año presentó su álbum Vida Cotidiana, en el que narró varios episodios de su vida íntima, como la relación con su esposa y una de sus hijas, ahora, por primera vez, cuenta unos de los momentos más complejos de su vida.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte, poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde, no un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humana”, escribió el artista en redes sociales.