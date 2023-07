Juanes, el 27 veces ganador del Grammy y Latin Grammy, figura en la última portada de Rolling Stone en Español, donde realiza una mirada profunda a su trayectoria creativa, y combina a un compositor más maduro con el regreso a sus raíces de rock, logrando la creación y el reciente lanzamiento del mejor álbum de su carrera “Vida cotidiana”.

“Juanes: la madurez y el camino de retorno – Alguna vez me preguntaron cuál era el tipo de artistas que prefería entrevistar; mi respuesta fue casi un reflejo, y dije que prefería hablar con personajes de mucha experiencia, credibilidad y trayectoria, esas figuras que ya no necesitan andar vendiendo nada. Con el tiempo entendí que me gusta trabajar historias sobre artistas que han perdido el miedo. Se aprende mucho al hablar con gente que ha dejado (o al menos ha empezado a abandonar) el temor a la polémica, a los números bajitos en redes y plataformas, al desinterés del público y de la prensa. Cuando se pierde el miedo, empieza a ganarse libertad, y eso es algo que no tiene cualquiera en la infinita cobardía que domina al mainstream”.

(Vea también: Antonia Jones, la primera artista del sello de Juanes, destapó cómo es trabajar con él)

View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone En Español (@rollingstoneenespanol)

‘Vida cotidiana’ tiene una abundancia de canciones personales que brindan la perspectiva de Juanes en temas que van desde el amor, el matrimonio y la familia, hasta hablar sobre su país y comunidad, logrando grandes elogios por parte de la crítica tras su publicación anticipada o la llegada del álbum completo a finales de mayo. Demostrando que este trabajo continuará resonando a lo largo de 2023 y más allá, NPR recientemente declaró a ‘Vida cotidiana’ entre ‘La Mejor Música Latina de 2023 (hasta ahora)’, mientras que el sencillo principal “Cecilia” con Juan Luis Guerra acaba de convertirse en la 29ª entrada Top-10 de la carrera de Juanes en el Billboard Latin Pop Airplay Chart.

Del mismo modo, la redacción de Billboard también nombró a “GRIS” como una de las 10 mejores canciones latinas del año hasta la fecha, y dijo que el lanzamiento de este álbum convierte a Juanes en uno de los principales candidatos para la nueva categoría “Mejor Compositor del Año” de los Grammy Latinos. El esperado lanzamiento en vinilo del álbum está previsto para el 21 de julio.

View this post on Instagram A post shared by JUANES (@juanes)

La semana pasada Juanes estuvo en Nueva York para apoyar y participar en la estimada conferencia, Latin Alternative Music Conference (LAMC), la cual incluía una presentación en el Central Park SummerStage el 12 de julio – incluyendo la primera presentación en vivo de las canciones de ‘Vida cotidiana’, y una sesión de Preguntas y Respuestas durante la conferencia el 13 de julio.

(Lea también: Laury Marriga, ‘La frunita’ de ‘Poncho’ Zuleta, habló de la polémica: “Fue muy difícil”)

Tal y como fue reportado por lo medios, la presentación en Summerstage fue interrumpida durante la segunda canción por precaución cuando más de 17,000 fans de Juanes llegaron con la esperanza de acceder al recinto, y provocaron una cola que se extendía más de una docena de manzanas alrededor del parque. Esta fue “la primera vez en 30 años que SummerStage tuvo que interrumpir un concierto por un problema no relacionado con el clima”, según el comunicado de SummerStage.

View this post on Instagram A post shared by JUANES (@juanes)

En la sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar la mañana siguiente, Juanes aceptó las peticiones de continuar con su actuación interrumpida, cuando un fan le pasó una guitarra y el músico, que lidera las listas de éxitos, interpretó temas de su nuevo álbum “Cecilia” y el clásico éxito #1, “A Dios Le Pido”, para deleite de todos los presentes en el salón del hotel.