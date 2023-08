Un beso que Ómar Murillo se dio con Camilo Sánchez hace pocos días en un ‘reality’ reabrió una controversia en la que han estado el actor con su esposa, Koral Costa, por la que han sido señalados con frecuencia en medio de rumores de supuesta homosexualidad de ambos.

La actriz y creadora de contenido publicó en su cuenta personal de Instagram un mensaje al lado de su esposo, en el que ambos desestimaron los cuestionamientos hechos sobre su matrimonio.

Koral Costa se plantó frente al cuestionamiento de las personas que han asegurado en redes sociales que su relación es un montaje y que el actor la contrató para disimular su vínculo.

“Quién puede pagarme 15 años para decir que soy pareja solo por mostrar que somos pareja. No, eso no tiene sentido”, escribió junto al video en el que se desahogó sobre el tema.

De hecho, la amiga de ‘Epa Colombia’ revivió cómo antes han salido al paso de los señalamientos que han hecho sobre la supuesta homosexualidad de ambos, con las respuestas irónicas que dieron en ese momento.

“Si yo lo fuera, yo lo diría a boca llena porque si algo tengo yo es que no tengo pelos en la lengua”, aseguró Costa, que hace poco se sometió a una cirugía en los labios de la que aún se recupera.

Precisamente, en esa misma línea de sarcasmo, la actriz sorprendió con una curiosa afirmación en un escenario en el que se planteó con quién entablaría una relación si fuera lesbiana.

La esposa de Ómar Murillo se animó a indicar que en el caso en el que le gustaran las mujeres se fijaría en la cantante de vallenato Ana del Castillo, de quién expresó lo que opina.

“Les digo algo, sabe quién sería mi novia si a ella yo le gustara: Ana del Castillo. Yo a Ana del Castillo la amo, o sea, sería la única mujer por la que sí me volvería lesbiana. Le daría un hijo, me casaría con ella, me la parcharía, le haría las maldades más grandes”, aseguró.