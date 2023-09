A pesar de los problemas de salud de Anahí semanas antes del inicio del tour, el regreso de RBD sigue ganando popularidad entre sus seguidores en Estados Unidos, donde se realizó la primera parada del “Soy Rebelde Tour“.

Después de más de 15 años, los fanáticos de la famosa banda pudieron volver a ver a Dulce, Anahí, Maite, Christopher y Christian juntos en el escenario.

Sin embargo, este importante evento estuvo a punto de no ocurrir, ya que la intérprete de Mía Colucci sufrió un accidente grave que la dejó sin sentido del oído durante varios días.

A pesar de su progreso gradual, la rubia admitió recientemente que sigue experimentando ciertas dificultades. Sin embargo, no es la única miembro que ha tenido problemas de salud.

Uno de sus compañeros recientemente reveló que sufre de problemas de salud debido al estrés y los conciertos intensos que realizan.

Se trata de Christopher Uckermann, quien utilizó las redes sociales para compartir un mensaje que alarmó a sus seguidores antes de su actuación en Nueva York el pasado 1 de septiembre:

“Estoy muy ansioso por esta noche; les cuento que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi amor por ustedes es más fuerte que nunca. “Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí”, dijo en una publicación en Instagram.

Horas después, después de agradecer el afecto de su audiencia, el actor también aclaró sus palabras y explicó que todo se debía an un padecimiento antiguo que ha sufrido desde hace algunos años y que ahora ha tomado fuerza debido al esfuerzo físico que ha sufrido.

“He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado”, confesó.