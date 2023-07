El “Soy Rebelde Tour” empieza el 25 de agosto en El Paso, Texas y se extenderá hasta diciembre. No obstante, hay preocupación entre los fanáticos por el estado de salud de Anahí.

Y es que hace un par de semanas Anahí sufrió un accidente durante uno de los ensayos para el tour, cuando el molde de sus auriculares se rompió dentro de su oído, causándole una perforación en el tímpano. La cantante mexicana ha estado recibiendo tratamiento para recuperarse.

“No oigo nada, así que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano… Estoy en shock. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”, dijo en su momento la cantante de RBD.

La actriz ha estado compartiendo con sus seguidores el progreso de su recuperación. Lo último que publicó Anahí es que aún no puede oír y agradeció a sus fanáticos por los mensajes que le han enviado.“Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor, pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será: En verdad, mil gracias por todos los mensajes y preguntas”, destaca.

Por otro lado, aclaró que la perforación en el tímpano no detendrá la gira de RBD, ya que muchos han estado preocupados de que esto pueda afectar los conciertos en Estados Unidos, Brasil, Colombia y México.

“Yo les juro que daré todo en ese tour, de eso no tengan duda. Si no está al 100 ese oído, tenemos otro. ¡Nada nos frena!”, afirmó.

De hecho, la banda mexicana, conformada por Anahí Puente, Dulce María Espinosa, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, tiene programadas cuatro fechas de conciertos en Colombia, los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, en el Estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.