La Isla: Desafío en Turquía, el nuevo reality de TV Azteca ha conseguido captar la atención del público, pues luego de los bajos números que consiguió Survivor México, lo anterior parece que lo han conseguido debido a las personalidades que se encuentran en Turquía participando.

Ayer te hablábamos de la última incorporación al equipo verde, escuadra a la que también pertenece el caza fantasmas más famoso de México, Carlos Trejo, quien también escribió uno de los libros de terror más vendidos del país, ‘Cañitas’.

Luego de los momentos complicados en los retos, lo cierto es que también hemos podido ver como es que los diferentes participantes conviven entre sí y en esta ocasión, fue Trejo quien reveló con qué famosos ha tenido cierto contacto ¿Lo interesante? Lo interesante viene de saber que de las personas que habla ya han fallecido, es decir, tuvo contacto con ellos en el ‘más allá’.

Por ejemplo, gente que jamás me imagine conocer en vida, pase a conocerlos después de que fallecieran, por ejemplo, el caso de Michael Jackson, que fui a Neverland, conocí a la familia, de hecho estuve en el velorio. El caso de John Lennon, tuve la oportunidad de conocer a Yoko, porque Lennon se aparece en el Dakota, y con autorización del gobierno hice toda una investigación y grabé una sombra, exactamente parada en la puerta.

¿Dónde se transmite La Isla: Desafío en Turquía?

Como lo puedes apreciar, Trejo menciona haber conocido a Michael Jackson y Lennon, exmiembro de la banda más importante de todos los tiempos, The Beatles. Personalidades que cualquiera quisiera conocer en algún momento de su vida, pero que obviamente ya no es posible debido a que ambos ya no se encuentran en este plano físico.

Es obvio remarcar que Trejo por su profesión y por dedicarse a las investigaciones paranormales es posible que diga la verdad, pero ciertamente eso queda a criterio de cada uno, pues es obvio decir que es algo que no se puede comprobar.

La Isla: Desafío en Turquía se transmite de lunes a viernes en punto de las 20:30 de la noche por medio de Azteca UNO.