Ahora todos los mexicanos requieren de una cosa más para poder tramitar el pasaporte, que es un documento necesario y obligatorio para poder salir del país; todo aquel que necesite salir del país y que quiera realizar este trámite tiene que estar al día con sus obligaciones legales como padre y no ser un deudor alimenticio.

Según indican reportes del INEGI, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia que les corresponde por ley, es entonces que desde mayo se han implementado una nueva serie de medidas que afectaran a los padres que no cumplen con sus obligaciones, esto gracias a la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, la cual es una base de datos de nivel nacional que concentra la información de los deudores alimentarios y que organismos podrán consultar para saber si alguien cumple o no con sus obligaciones hacia sus hijos.

Entonces, con lo anterior dicho, para poder tramitar el pasaporte, ahora es necesario de un certificado de no inscripción en esta nueva base de datos y de hecho, no solo aplica para el pasaporte, hay algunos documentos que no podrás tramitar si aparecer como deudor y estos son:

Licencias y permisos para conducir.

Pasaporte o documentos de identidad para poder viajar.

No podrás participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular.

No podrás aspirar a cargos de jueces, magistrados locales o federales.

Ante un notario público en la compra venta de inmuebles.

Solicitudes de matrimonio.

¿Cómo obtengo el certificado de no inscripción?

Se obtendrá por medio de un procedimiento online en una página que aún no está operativa y este documento dirá el estado de cumplimiento de quien lo tramita si es que nos encontramos registrados en esta base de deudores.

Si necesitas salir del país para algún viaje de trabajo o sencillamente como parte de algunas vacaciones o algo por el estilo, debes primero cumplir con el pago de la pensión y estar al día con ello, de esta manera podrás tramitar el pasaporte sin mucho inconveniente.

La pensión alimenticia se descuenta directamente del sueldo del padre o madre de un menor de edad que por obvias razones no puede hacerse cargo de sí mismo y necesita los recursos para un correcto crecimiento y poder tener una vida cómoda con educación, comida y un techo.