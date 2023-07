En un emotivo y desgarrador episodio, Víctor Manuel Alonso Ramos, un padre de familia residente en México, organizó una tremenda fiesta de cumpleaños para su hijo Abdiel, quien cumplía ocho años de edad.

Sin embargo, el dolor y la tristeza se apoderaron de él cuando su pequeño no pudo asistir a la celebración debido a que la mamá del niño, con quien Víctor está divorciado, no le permitió ir.

La emotiva situación fue transmitida en vivo en la plataforma de Facebook, por donde la historia se hizo viral, donde el padre no pudo ocultar la profunda tristeza que lo embargaba. Con la voz quebrada y lágrimas en sus ojos, expresó: “No me permitieron a mi hijo traerlo para su cumpleaños. Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalar el pastel”.

La fiesta que Víctor Manuel había organizado con tanto amor y esmero se tornó agridulce al ver cómo los niños del barrio comenzaron a llegar para recibir una porción del pastel que el padre había comprado con la esperanza de celebrar junto a su hijo. Sus amigos trataron de consolarlo en medio de su angustia, pero el dolor era evidente.

Los niños que acudieron a la fiesta preguntaban por el hijo de Víctor, pero este no pudo ocultar la triste realidad. Explicó que había traído un regalo especial para Abdiel: “un T-Rex, porque le gustan mucho los dinosaurios”.

El llanto y la desolación se hicieron presentes cuando consideró injusto que no le permitieran compartir este día especial con su hijo, a pesar de su esfuerzo por estar presente en su vida.

Envió mensaje a su niño

“Hijo, si algún día llegas a ver este video, quiero que sepas que te quiero mucho”, expresó el padre mientras intentaba secar sus lágrimas. Es doloroso para él no poder disfrutar de momentos importantes con su pequeño debido a la situación con su expareja, quien, según cuenta Víctor Manuel, no le permite ver a sus hijos, incluyendo a Abdiel y su hermanita.

El desgarrador episodio de Víctor Manuel ha conmovido a muchos en las redes sociales, quienes han expresado su solidaridad y apoyo. La situación pone en evidencia la importancia de fomentar el diálogo y la cooperación en situaciones de divorcio, especialmente cuando hay hijos involucrados. Los derechos de los niños y su bienestar emocional deben ser una prioridad para ambas partes, permitiéndoles disfrutar de momentos significativos con ambos padres.