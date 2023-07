Una curiosa historia se conoció este martes en un espacio que al parecer tiene el periódico La Tercera de Chile para que se publiquen columnas con historias de vida poco comunes.

El relato de una mujer —que no dio su nombre— dio a conocer lo que le sucedió hace un tiempo cuando estaba a punto de casarse con su prometido.

En su narración, la joven explicó que hace 10 años estuvo a nada de dar el “sí, acepto” en el altar, pero una situación inesperada cambió todo por completo.

“Me arrepentí. Todo comenzó cuando llevaba recién un mes saliendo con mi ex. Ese día llegó en la tarde a mi casa, después del trabajo, como ya se había hecho costumbre. Venía un poco agitado, así que inmediatamente me di cuenta de que algo había pasado. Le pregunté y me contó que había recibido una llamada muy extraña de una mujer con la que había salido y le contó que estaba embarazada, pero no estaba segura quién era el padre”, se lee en la columna.

Al conocer eso, la pareja de la joven se mostró dispuesto a hacerse un examen de ADN y ella lo apoyó por completo.

“Decidimos afrontar esto juntos. Me gustó la forma en que se tomó la noticia, porque siempre se mostró dispuesto a hacerse cargo, si es que el hijo era de él”, agregó el texto.

Lo que causó dudas en la pareja fue que, después de unos días, la mujer que dijo estar embarazada volvió a contactar al hombre para indicarle que no era necesaria la prueba puesto que él no era el padre. No obstante, ambos se confiaron y siguieron su vida como si nada.

De hecho, a los seis meses de relación se fueron a vivir juntos y al año se comprometieron. Todo marchaba sin problemas, pero luego de unos días el hombre volvió a cruzarse a la misma mujer y la noticia que le dio fue inesperada.

“Me contó que la mujer apareció nuevamente, esta vez con un bebé en brazos. Le dijo que el parecido la hizo dudar, así que otra vez le pidió hacerse una prueba de ADN. Esa vez la hicieron y salió positivo. A poco más de un mes de casarnos, resultó que mi futuro marido tenía una hija”, relató la joven.

Eso cambió los planes por completo, pues, aunque en principio quisieron seguir con la boda, esta fue aplazada por lo que estaba ocurriendo.

“La niña no tenía la culpa de nada y por lo tanto, otra vez, estábamos dispuestos a hacerla parte de nuestra familia […]. Decidí que el matrimonio se debía postergar, él estaba viviendo otras emociones, su cabeza estaba puesta en su paternidad, y está bien. Conversamos y decidimos postergar el matrimonio. No fue una decisión fácil porque nos importaba mucho el qué dirán”, agregó la mujer.

Finalmente, y pese a que lo intentaron unos días, los dos decidieron que no estaban preparados para casarse. Incluso, hubo una desconexión en la relación y esta llegó a su fin.

“Él se dedicó a ser padre y yo a aprender a vivir sola. A veces pienso qué sería de mi vida si me hubiese casado igual, movida por el miedo que me daba quedarme sola. Y me alegro de haber tomado la decisión que tomé”, concluyó la joven en dicho espacio.