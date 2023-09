Con una sencillez y amable voz, Jonathan Malpica, de 19 años, un colombiano en Australia, contó que ganó más de 700.000 pesos con sus labores de un día como trabajador para una empresa que le asignó una sencilla tarea.

Malpica señaló que su trabajo de ese día consistió en pintar con una lata de pintura anticorrosiva unas cercas que estaban oxidadas. El trabajo empezó a las 7:30 de la mañana y terminó a las 3:00 de la tarde, una jornada de 7 horas y media. Cuando finalizó su labor, le pagaron un total de 290 dólares australianos, lo que equivale aproximadamente a 743.379 pesos colombianos.

El joven cuenta por medio de sus redes sociales cómo es vivir en Australia y también ayuda a otras personas a emigrar hacia ese país. Aclaró que aunque esto fue lo que facturó en un día, realmente no tienen un trabajo fijo, pues encontró una forma de manejar mejor su tiempo teniendo trabajos con diferentes empresas.

Se trata de trabajos asignados por medio de aplicaciones especializadas en aliarse con las empresas que necesiten contratar labores temporales. “Esto no es lo que hago de todos los días. Trabajo en diferentes empresas. […] Así puedo trabajar en diferentes partes”, dijo al respecto el colombiano, contando el truco muy útil para colombianos en el exterior que quieran trabajar en ese país.

El joven comparte a diario por medio de sus redes sociales las labores que tiene que ejecutar. Parte de su trabajo es hacer de domiciliario en la aplicación UberEats, dice que “no importa el clima”, pues siempre lo hace. Pero también trabaja con otras aplicaciones que le permiten manejar su tiempo y tener un buen nivel de ingresos.

El connacional mostró que luego de 9 meses de haber migrado a ese país, pudo comprarse un celular, una moto y viajar plácidamente dentro de Australia. Él dice que para él, por su experiencia como migrante, ha valido 100 % la pena, contrario a lo que otro migrante en Australia contó. Incluso, en otro de sus videos, el joven mostró que una empresa le canceló su turno de trabajo, pero la empresa decidió igualmente pagarle el dinero que le habían prometido.

“Me parece muy bueno porque como trabajo para una aplicación, donde tengo muchos tipos de trabajos, rechacé otros por aceptar este. Me parece muy bueno que aunque no trabaje me paguen lo que iba a trabajar”, comentó el joven en su video.