El trámite de la visa para Estados Unidos, país que ofrece empleo de todo tipo para inmigrantes es uno de los más solicitados cuando se trata de migración a nivel internacional. Por cuenta de este amplio mercado, los delincuentes no han faltado a su perjudicial tarea de estafar a las personas necesitadas de este documento.

Así es como actúan estafadores con visas para Estados Unidos

Muchas agencias de viajes ofrecen servicios de trámite de visas. Indican cómo se deben llenar los formularios, cómo pedir la cita, trucos para que la aprueben e incluso algunos algunas señalan conocer personas dentro de la Embajada que pueden facilitar el proceso.

Así fue como se le abrió el ojo a una familia que caminaba por un centro comercial del suroccidente de Bogotá y se encontró con un hombre que le ofreció el trámite de la visa fácil, pagando una suma de dinero millonaria para llenar el formulario y hacer las debidas transacciones. Lo único que debía hacer la familia era presentarse en la Embajada de Estados Unidos el día de la cita.

Tras haber cancelado 750.000 pesos, valor de los formularios de toda la familia y entregar seis millones de pesos por cinco visas y cuatro millones por el trámite de la agencia, el asesor, que se hacía llamar Henry Sánchez, desapareció del panorama, según narró la familia a El Tiempo. El sueño de la visa quedó frustrado, como le pasó a un peruano que contó su anécdota en redes sociales.

Cómo evitar estafa de tramitadores de visa a Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos hizo aclaraciones a este medio con respecto a los famosos tramitadores, que a pesar de que aseguran tener la clave del éxito y la agilidad de solicitud de visas, lo único que conocen es cómo se hace el procedimiento al pie de la letra.

De igual forma, señalaron que los pagos por las visas se hacen directamente en la Embajada y por eso este dinero no se entrega a ninguna agencia, por lo que es fácil identificar a un tramitador estafador cuando piden el dinero de la totalidad de las visas, en vez de dar la opción de que cancelar el valor directamente en la entidad consular.

La entidad encargada de gestionar las visas señaló que no es cierto que existan trucos o atajos para la solicitud de la visa, sino que el camino es el mismo para absolutamente todos los solicitantes, por lo que lo mejor es evitar a los tramitadores.

El mejor consejo que se puede seguir para evitar este tipo de estafas es conocer el proceso y hacerlo por sí mismo. En primer lugar, y lo más importante, no provea información a la Embajada que no corresponde con la realidad, no es cierto que algún tipo de dato sea más influyente en que aprueben o no el documento.

El Gobierno de Estados Unidos ha declarado que está trabajando en agilizar los tiempos de espera del trámite. Toda la información general sobre el trámite de visa para Estados Unidos se encuentra disponible en la página que ha dispuesto el Centro de Atención de Solicitantes. Para que no tenga que utilizar tramitadores, es importante tener claro cómo realizar el proceso usted mismo.

Pasos para solicitar la visa de Estados Unidos de no inmigrante

Según la Embajada de Estados Unidos y su entidad prestadora de servicios en Colombia para el trámite de visa de no inmigrante el procedimiento es el siguiente: