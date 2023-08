Pedir la visa para entrar a Estados Unidos es uno de los trámites migratorios más populares de Colombia. El llamado sueño americano sigue siendo el objetivo de muchos que con ilusión asisten a la Embajada de este país esperando que les aprueben el documento. Un ‘influencer’ contó su experiencia al respecto y narró entre risas que le negaron la entrada a esa nación.

Se trata de Ángel Ramírez, un peruano con más de 473.000 seguidores en TikTok y quien a pesar de haber perdido su dinero del trámite de la visa, eligió tomar con humor la situación y contar a sus seguidores cómo fue su experiencia.

“Yo me fui con mi polera y mi pantaloncito, porque me dijeron ‘hermano, tú tienes que ir bien cómodo’. […] Pasamos el primer control y entramos a otra sala en la que había muchas bancas. Después de dos horas me llaman y que ya podía entrar a la entrevista. […] Yo veía que todos salían felices con su visa“, dijo sobre los momentos previos al interrogatorio que hacen en la Embajada.

Cuando le preguntaron por el motivo de su viaje, él respondió que quería hacer turismo en Estados Unidos, que era creador de contenido y que deseaba disfrutar de las promociones del popular ‘black friday’. Hasta ahí, todo bien, pero las dudas para el agente migratorio comenzaron cuando este le hizo una particular pregunta, pues le pidió que le contara qué países había visitado mientras veía su pasaporte, que no tenía sellos de otros países.

“A Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil, le digo. Yo tenía el pasaporte. Y me dice ‘¿por qué en tu pasaporte no tienes nada?‘. Le dije ‘lo que pasa es que aquí en Sudamérica todo es con DNI, no es necesario tener pasaporte'”, contó. Al parecer, el agente pasó por alto que varios países de la región cuentan con acuerdos internacionales que permiten el tránsito de los ciudadanos por los distintos países de Sudamérica.

A partir de ese momento, el influenciador dijo que el agente migratorio empezó a dudar mucho más y la última pregunta que le hicieron estuvo relacionada con su oficio. “Soy creador de contenido, tengo contratos con diferentes marcas. Yo lo vi que me miró con un ojo y yo dije ‘me la dio’ y luego me entregó una hojita“, agregó.

El papel que le entregaron al creador de contenido decía que no había logrado probar su elegibilidad y que podía solicitar nuevamente el trámite en cualquier momento. En su video publicado en su cuenta de TikTok señala que cree que le negaron la visa por cómo iba vestido y porque su piel era oscura.

“Yo siento que me negaron la visa por cómo estaba vestido y encima ser marrón. Mano, porque yo tenía todo, estaba preparado para entrar a los United“, dijo el peruano.

¿Por qué niegan la visa estadounidense?

La visa americana puede ser negada por diferentes motivos, dentro de los que están la falta de vínculos con ese país, recursos financieros insuficientes o difíciles de demostrar, información inconsistente, objetivos de viaje poco claros, negaciones anteriores, falta de documentación y cambios en las políticas migratorias.

El oficial consular que atiende al solicitante es quien finalmente tiene la palabra para saber si la persona es apta o no para obtener el documento migratorio para entrar legalmente a ese país.