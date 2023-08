El cáncer es una enfermedad complicada que se puede presentar en varios puntos del cuerpo, unos más difíciles que otros, que si no es detectada y tratada a tiempo puede llegar a ser fatal.

Una situación complicada por esta enfermedad está viviendo Sandra Zuluaga, de 33 años, que luego de unos estudios que se le hicieron por unos dolores en una mano, se detectó que tenía un sarcoma sinovial, una enfermedad que ataca, principalmente, los tejidos blandos como músculos y ligamentos a nivel general.

Para combatir esta enfermedad hay varias opciones, como la cirugía, la quimioterapia, radioterapia y otras alternativas, pero no todas garantizan que el tumor se reduzca. De hecho, apenas se enteró de la enfermedad, la mujer se sometió a cinco tratamientos en Colombia, pero ninguno tuvo resultados satisfactorios, por lo que tuvo que migrar a España para buscar más opciones.

Allí comenzó con otro tratamiento que dio frutos durante los primeros nueve meses, según dijo la mujer en sus redes sociales, reduciendo el tamaño del tumor en gran medida. Sin embargo, desafortunadamente dicho remedio dejó de funcionar, ya que después de otros estudios se descubrió que los pulmones tenían agua de nuevo, por lo que ahora debe viajar a Estados Unidos lo más pronto posible para buscar otra solución.

“Esta situación me dejó muy abatida porque indica que el ensayo clínico ya no tiene efecto. Con esto me toca volver a empezar. Por eso estoy haciendo este video, estoy intentando volver a crear esa red apoyo y buscar otras salidas médicas, indagar otras alternativas entre Francia y Estados Unidos, porque aquí no tengo más opciones”, dijo Sandra en su Instagram.