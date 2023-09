Este domingo 10 de septiembre se desarrolló el reto de eliminación de ‘Masterchef celebrity’ en donde compitieron Daniela Tapia, Martha Isabel Bolaños, Nela González, Zulma Rey y Carolina Acevedo.

(Vea también: Juan Pablo Barragán, ácido en ‘Masterchef’ contra inesperada colega: “Me tiene fastidiado”)

Todas las competidoras tuvieron que desenvolverse en un reto que tenía una posibilidad de preparación abierta y que les permitía varias recetas, las cuales tenían que ser preparadas con desmenuzado de pollo o carne Maggi.

Varias compitieron en medio de un agitado reto en donde solo tuvieron 45 minutos para preparar su receta y la despensa estuvo abierta en todo momento.

Zulma Rey se lanzó al ruedo con un puré de papa junto a lo que llamó un “lomo mechita”, un plato francés con ajo, mantequilla y romero, que consiste en sellar una carne con los ingredientes recubriendo constantemente con la mezcla.

A pesar de que siguió la receta que había aprendido con instinto y “amor”, según lo dijo, no logró quedarse en el ‘reality’, pues su plato no convenció a los jurados para ser merecedora de un lugar dentro de los nueve finalistas del programa. Varios de sus compañeros con pase fijo a la próxima etapa trataron de asesorarla desde el balcón pero ella no hizo caso a detalles como el exceso de mantequilla que utilizó en su salsa.

A una de sus contrincantes, que también había quedado en cuerda floja, Martha Isabel Bolaños, la criticaron porque la salsa de su atún sobraba en su preparación, pero finalmente logró avanzar puesto que su plato agradó más a los jueces que el de Zulma.

A Daniela Tapia le criticaron que decidió no utilizar una espuma en su preparación que había planeado y por ello la dejaron a la expectativa dentro de las tres opcionadas para salir. A pesar de que ‘Nela’ González arruinó su salsa de tomate luego de dejarla caer al piso, logró reponerse haciendo una nueva en tiempo récord, agradando a los jueves con el sabor de su preparación.

Se despidió Zulma de ‘Masterchef’, entre lágrimas de todos los participantes

“Estudió, aprendió, cocino, nos divirtió. Se nota el esfuerzo que hizo. Al final es más difícil, pero su avance me encanta”, opinó sobre Zulma el chef Jorge Rausch. Claudia Bahamón, por su parte, le agradeció por lo auténtica que es y le dio un abrazo de despedida entre lágrimas.

A pesar de que a todos les manifestó su amor, cariño y admiración, Zulma se mostró ácida con Carolina Acevedo. “Nunca te entendí”, fueron las palabras que le dedicó a su colega, pues dice que siempre la excluía de los grupos y la aislaba.

Quiénes son los nueve finalistas de ‘Masterchef’

Así las cosas, quienes avanzan a la siguiente etapa del famoso ‘reality’ de las noches de RCN son: