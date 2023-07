Australia es uno de los países favoritos de las personas que salen de Colombia para buscar mejores oportunidades de empleo y educación. Sin embargo, no todo es color de rosa y, aunque ese país brinda comodidades difíciles de encontrar en Latinoamérica, no todos los migrantes la pasan bien.

(Vea también: Los trabajos de los colombianos en Australia; muchos pagan Icetex con sus buenos sueldos)

Es el caso de Santiago López, un colombiano que se fue a Australia en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Pese a que ha encontrado múltiples beneficios económicos que le han permitido pagar deudas que tiene en Colombia, hay otros aspectos que no lo tienen del todo satisfecho. De hecho, en su cuenta de tiktok les recomendó a otros compatriotas no viajar a Australia.

“Parce, no emigre, no se venga para Australia, no salga de su país. Si usted no está dispuesto a pagar el precio de tantas cosas, es mejor que no salga. Si está cómodo, tiene buen trabajo, no se desacomode, esto no es para todo el mundo. Una de las cosas con las que se enfrenta el inmigrante es la soledad, cuando uno está en un país que no es el de uno y no se tiene a los seres queridos y amigos, es más difícil”.

Además, explicó por qué es tan complicando adaptarse a una nuevo país: “Acá uno solo tiene la almohada al llegar a la casa cansado después de un día de trabajo, si es que lo tiene, eso solamente es para valientes. Enfrentarse a la soledad solo es para berracos. Además, cuando uno está recién llegado las oportunidades no se abren de una y más sin contactos. También está la barrera del idioma, si no lo habla eso se vuelve más complicado”.

Lee También

Finalmente, López aseguró que después de un tiempo la adaptación se hace más sencilla y contó cómo ha logrado tener mejores condiciones en ese país: “Esto es de paciencia, yo llegué con mi esposa al principio perdí plata, trabajos y con el paso del tiempo me fui acomodando. Hoy ya he pagado más de 50 millones de pesos de deudas que tenía en Colombia, tengo un trabajo estable, contactos y ahí vamos”.