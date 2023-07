Quedan pocas horas para el inicio del Mundial Femenino de la Fifa, que en esta edición se celebrará en Australia, país en donde el fútbol no es el deporte rey, pero que acoge a una gran población de extranjeros, quienes en su mayoría serán los que van a disfrutar de los diferentes partidos que se llevarán a cabo.

(Vea también: Cuánto vale un Chocoramo o una Pony Malta en Australia; son manjares costosos por allá)

Por ejemplo, la comunidad colombiana ha empezado a crecer en los últimos años con las buenas oportunidades de estudio y de trabajo que ofrece ese país de Oceanía, donde acuden muchos para obtener mayores ganancias y saldar deudas que antes no podían pagar.

Así le sucedió a Sebastián Escobar, un joven colombiano de 29 años que viajó hace un año hasta Sidney, Australia, donde ha trabajado en diferentes oficios para poder pagar la deuda que tiene con Icetex, a pesar de que ya se graduó.

“He trabajado en construcción, en ventas, lavando baños, como mesero, he hecho de todo. A veces toca tener dos trabajos, pero las ganancias se ven y puedo mandar plata a Colombia a mi familia, para pagar mis deudas y hasta para invertir”, comentó a Pulzo.

Cuáles son los trabajos de los colombianos en Australia

De igual manera, Escobar dijo que en ese país pagan semanalmente y puede ganarse hasta 6.500 dólares australianos (más de 17 millones de pesos colombianos), que claramente le representan un beneficio para todo lo que tiene que cumplir con deudas como Icetex.

Sin embargo, aclaró que sus gastos también representan una cantidad importante, pues el arriendo del cuarto donde vive también le cuesta y bastante. Los precios pueden oscilar entre los 1.500 y 2.500 dólares australianos semanales (entre 4 y 6 millones de pesos). Sumado a su alimentación, transporte y algún gusto que quiera darse en ese país.

Lee También

“Uno realmente gana bien, no voy a decir que no. Ya he podido pagar varias cuotas de Icetex, pero realmente lo complicado acá es la soledad, porque uno se la pasa trabajando casi que todos los días y no hay tiempo para hacer amigos. Los colombianos en su mayoría trabajan como conductores, meseros, construcción, en casas de familia, cocineros, entre otras labores que las pagan muy bien”, dijo Escobar.